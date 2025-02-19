Ünlü model için bir başka sürpriz de Karayip Adası'na ulaştıklarında nişan kutlaması için onları bekleyen ailelerini karşısında bulması oldu.

Winnie Harlow ile Kylie Kuzma çifti, aileleriyle plajda akşam yemeği yedi ve havai fişek gösterisini seyretti.