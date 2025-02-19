Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Vitigolu model olarak ünlenen Winnie Harlow ile basketbolcu Kyle Kuzma evleniyor - magazin haberleri

        Ünlü model Winnie Harlow ile basketbolcu Kyle Kuzma evleniyor

        'Vitiligolu model' olarak ünlenen Winnie Harlow, 5 yıldır birlikte olduğu NBA oyuncusu Kyle Kuzma ile evleniyor. Kuzma, Harlow'a özel jette sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü model Winnie Harlow, 2020'den bu yana birlikte olduğu basketbol oyuncusu Kyle Kuzma ile nişanlandı.

          NBA takımlarından Washington Wizards forması giyen 29 yaşındaki Kyle Kuzma, 30 yaşındaki Victoria's Secret modeline evlenme teklifinde bulundu. Ünlü çift, nişan haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

        • 2

          Kylie Kuzma, evlenme teklifini Winnie Harlow'un özel jetinde bulundu. Uçakta her yer balonlar ve kırmızı güllerle donatılmıştı. Ünlü basketbolcu, Harlow'a kendi yazdığı şiiri okudu ve 8,5 karatlık pırlanta yüzük hediye etti.

          Kylie Kuzma'nın, sevgilisine hediye ettiği yüzüğün tasarımını kendisinin yaptığı ve bunun için üç ay boyunca çalıştığı öğrenildi.

        • 3

          Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'na yolculuk yaparken teklif alan Winnie Harlow, hayatının şokunu yaşadığını belirtti.

        • 4

          Ünlü model için bir başka sürpriz de Karayip Adası'na ulaştıklarında nişan kutlaması için onları bekleyen ailelerini karşısında bulması oldu.

          Winnie Harlow ile Kylie Kuzma çifti, aileleriyle plajda akşam yemeği yedi ve havai fişek gösterisini seyretti.

        • 5

          'Vitiligolu model' olarak ünlenen Winnie Harlow, moda dünyasında güzellik standartlarının değişimine katkıda bulunan isimlerden biri. 2014'te katıldığı America's Next Top Model yarışmasıyla tanınmaya başladığı zamanlardan bu yana vitiligo hastalığı nedeniyle cildinde oluşan beyazlıkları hiçbir zaman kapatmak için uğraşmadığını belirten Harlow, farklı görünümüyle moda dünyasına kendini kabul ettirdi.

          Pek çok büyük markanın yüzü oldu, ünlü Victoria's Secret defilesine çıktı.

        • 6

          Yıllar önce verdiği bir röportajda, “Ben bir vitiligo hastası değilim. Ben bir vitiligolu model değilim. Ben Winnie’yim. Ben bir modelim. Vitiligom var. Hem benim üzerimde hem de başkalarının üzerinde bu nitelemeleri kullanmaktan vazgeçin” demişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmekte kararlı"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmekte kararlı"
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        "Kırmızı ette fiyat dengesizliği spekülatif"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Sevgilisinden ayrılan iş insanı kâbusu yaşadı!
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        100 yıl sonra ilk! Firavun mezarı bulundu
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Habertürk Anasayfa