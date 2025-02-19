Ünlü model Winnie Harlow ile basketbolcu Kyle Kuzma evleniyor
'Vitiligolu model' olarak ünlenen Winnie Harlow, 5 yıldır birlikte olduğu NBA oyuncusu Kyle Kuzma ile evleniyor. Kuzma, Harlow'a özel jette sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu
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Ünlü model Winnie Harlow, 2020'den bu yana birlikte olduğu basketbol oyuncusu Kyle Kuzma ile nişanlandı.
NBA takımlarından Washington Wizards forması giyen 29 yaşındaki Kyle Kuzma, 30 yaşındaki Victoria's Secret modeline evlenme teklifinde bulundu. Ünlü çift, nişan haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kylie Kuzma, evlenme teklifini Winnie Harlow'un özel jetinde bulundu. Uçakta her yer balonlar ve kırmızı güllerle donatılmıştı. Ünlü basketbolcu, Harlow'a kendi yazdığı şiiri okudu ve 8,5 karatlık pırlanta yüzük hediye etti.
Kylie Kuzma'nın, sevgilisine hediye ettiği yüzüğün tasarımını kendisinin yaptığı ve bunun için üç ay boyunca çalıştığı öğrenildi.
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Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'na yolculuk yaparken teklif alan Winnie Harlow, hayatının şokunu yaşadığını belirtti.
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Ünlü model için bir başka sürpriz de Karayip Adası'na ulaştıklarında nişan kutlaması için onları bekleyen ailelerini karşısında bulması oldu.
Winnie Harlow ile Kylie Kuzma çifti, aileleriyle plajda akşam yemeği yedi ve havai fişek gösterisini seyretti.
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'Vitiligolu model' olarak ünlenen Winnie Harlow, moda dünyasında güzellik standartlarının değişimine katkıda bulunan isimlerden biri. 2014'te katıldığı America's Next Top Model yarışmasıyla tanınmaya başladığı zamanlardan bu yana vitiligo hastalığı nedeniyle cildinde oluşan beyazlıkları hiçbir zaman kapatmak için uğraşmadığını belirten Harlow, farklı görünümüyle moda dünyasına kendini kabul ettirdi.
Pek çok büyük markanın yüzü oldu, ünlü Victoria's Secret defilesine çıktı.
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Yıllar önce verdiği bir röportajda, “Ben bir vitiligo hastası değilim. Ben bir vitiligolu model değilim. Ben Winnie’yim. Ben bir modelim. Vitiligom var. Hem benim üzerimde hem de başkalarının üzerinde bu nitelemeleri kullanmaktan vazgeçin” demişti.
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