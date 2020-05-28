Vitesse Kulübü, 51 yaşındaki Alman çalıştırıcı Letsch ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Letsch, son olarak Avusturya'nın Austria Wien ekibini çalıştırmıştı.

Geçen yıl Leonid Slutsky'nin ayrılmasının ardından Joseph Oosting ve Edward Sturing, takımda geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.