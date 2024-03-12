Vitesleri karıştırınca markete daldı!
Ataşehir'de alışveriş yaptıktan sonra marketin önünde bulunan cipe binen sürücü, vitesleri karıştırınca markete girdi. Kazada iki kişi hafif yaralandı
DHA'nın haberine göre; plakalı aracını park eden Fazlı Yüksel (64) markette alış veriş yaptıktan sonra aracına binerek hareket ettirdi.
Fotoğraf: DHA
Geri manevra yapmak isterken, vitesleri karıştırınca kontrolden çıkan cip, kaldırımı aşarak markete girdi.
Fotoğraf: DHA
O sırada kaldırımda yürüyen iki kişi hafif aralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri cip sürücüsü, Fazlı Yüksel'i ifadesi alınması için polis merkezine götürdü.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.