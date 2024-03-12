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        Vitesleri karıştırınca markete daldı!

        Ataşehir'de alışveriş yaptıktan sonra marketin önünde bulunan cipe binen sürücü, vitesleri karıştırınca markete girdi. Kazada iki kişi hafif yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 20:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 20:33
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        Vitesleri karıştırınca markete daldı!
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        DHA'nın haberine göre; plakalı aracını park eden Fazlı Yüksel (64) markette alış veriş yaptıktan sonra aracına binerek hareket ettirdi.

        Fotoğraf: DHA

        Geri manevra yapmak isterken, vitesleri karıştırınca kontrolden çıkan cip, kaldırımı aşarak markete girdi.

        Fotoğraf: DHA

        O sırada kaldırımda yürüyen iki kişi hafif aralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri cip sürücüsü, Fazlı Yüksel'i ifadesi alınması için polis merkezine götürdü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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