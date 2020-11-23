Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinin Ankara Büyükelçileri sergi açılışında buluştu

AA

Etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Lebibe Gülhan Ulutekin, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica ile davetliler katıldı.

Vişegrad Dörtlüsü ülkelerinde yaşayan vatandaşların sosyalist yönetimlere karşı başlattığı sokak olaylarında birçok can kaybı yaşandığını belirten Kumoch, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Komünizmin en vahşisini yaşayan Çekoslavakya ve Macaristan 1980'lerin sonunda birkaç gün içinde modern demokrasiyle tanıştı. Komünizm ve baskıcı rejim insanları sadece özgürlüğünden değil onurundan da mahrum bırakıyordu. Sosyalist bloğun en fakir ülkesi Polonya'da bunu hayal bile edemezdik ancak bir mucize gerçekleşti." diye konuştu.

Dört ülkenin komünist rejimlere karşı 1980'lerde verdiği demokrasi mücadelesinin o dönemde ve ileriki yıllarda birçok ülke tarafından verildiğini söyleyen Kumoch, "Bugün dahi birçok ülke özgürlüğü için savaşıyor. Buradan özgürlüğü ve demokratik hakları için savaşan Belaruslulara da dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Türkiye komünizm canavarının etkisi altında değildi ancak birçok Türk devleti Sovyet rejimi ya da totaliter rejimlerin yıkıcı etkisini yaşadıkları için ne kadar zararlı olduğunu bilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dört büyükelçi 1980'lerde Polonya, Macaristan ve Çekoslavakya'da sosyalist rejim karşıtı başlatılan eylemleri konu alan "V4: Özgürlüğe Giden Yol - Dört Ülke Bir Öykü" sergisinin açılışını yaptı.