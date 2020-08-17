Visca, Sehic, Kvrzic, Milosevic ve Hajradinovic'e milli davet

Bosna Hersek, 4 Eylül'de deplasmanda İtalya, 7 Eylül'de ise evinde Polonya ile karşılaşacak.

Milli takım teknik direktörü Dusan Bajevic'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor),Jasmin Buric (Hapoel Haifa),Asmir Begovic (Milan)

Defans: Zoran Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor),Toni Sunjic (Dinamo Moskova),Sinisa Sanicanin (Vojvodina),Ermin Bicakcic (Hoffenheim),Besim Serbecic (Saraybosna),Sead Kolasinac (Arsenal),Eldar Civic (Ferencvaros),Branimir Cipetic (Siroki Brijeg),Darko Todorovic (Hajduk Split)

Orta saha: Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor),Miralem Pjanic (Barcelona),Gojko Cimirot (Standard Liege),Rade Krunic (Milan),Stjepan Loncar (Rijeka),Muhamed Besic (Everton),Anel Sabanadzovic (AEK),Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Forvet: Edin Visca (Medipol Başakşehir),Haris Hajradinovic (Kasımpaşa),Miroslav Stevanovic (Servette),Haris Duljevic (Nimes),Edin Dzeko (Roma),Armin Hodzic (MOL Fehervar),Elvir Koljic (Universitatea Craiova).

,Sanela Crnovrsanin