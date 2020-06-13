Süper Lig’in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir’de ikinci golü yıldız futbolcusu Edin Visca kaydetti. Maçın 80. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Visca, kaleci Marafona’nın ters tarafından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30 yaşındaki futbolcu böylece ligde 9., toplamda da 15. golünü kaydetmiş oldu. Visca'nın bu sezon 12 de asisti bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan başarılı futbolcu, son dakikalarda yerini Robinho'ya bıraktı.

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