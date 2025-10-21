Habertürk
        Tüm Haberler
        Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin: Yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz

        Visa siber güvenlik tehditlerini belirlemek, değerlendirmek ve engellemek için yeni bir danışmanlık servisini hayata geçirdi. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Siber güvenlik ve dolandırıcılığı önlemede, tehditleri önceden tespit etmek ve hızlı harekete geçmek kritik önem taşıyor. Küçük işletmelerden büyük ölçekli şirketlere kadar tüm müşterilerimiz, ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen güçlü ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Biz de her ölçekteki işletmenin risklerini daha iyi anlamalarına ve güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olacak yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz" dedi

        Giriş: 21.10.2025 - 14:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 14:58
        "Yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz"
        Dijital ödemelerde küresel lider Visa, siber güvenlik alanındaki derin uzmanlığını müşterilerine sunmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Visa, bu strateji kapsamında, küresel çapta hayata geçirdiği Visa Siber Güvenlik Danışmanlık Birimi ile müşterilerine risk ortamına dair kapsamlı analizler ve öne çıkan siber güvenlik tehditlerini belirleme, değerlendirme ve engelleme konularında ihtiyaç duydukları uygulanabilir çözümler sunuyor. Bu yeni yapılanmanın bir parçası olarak, şirket ayrıca deneyimli siber güvenlik uzmanı Jeremiah Dewey’i de Küresel Siber Ürünler Başkanı olarak atadı

        Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Siber güvenlik ve dolandırıcılığı önlemede, tehditleri önceden tespit etmek ve hızlı harekete geçmek kritik önem taşıyor. Küçük işletmelerden büyük ölçekli şirketlere kadar tüm müşterilerimiz, ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen güçlü ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Biz de her ölçekteki işletmenin risklerini daha iyi anlamalarına ve güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olacak yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yolda bize değerli katkılar sağlayacağına inandığımız Jeremiah Dewey’in ekibimize katılmasından büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

        Visa, son beş yılda siber güvenlik ve dolandırıcılığın önlenmesi de dahil olmak üzere, teknoloji ve altyapıya 12 milyar dolar yatırım yaptı. Dünya genelindeki Visa müşterileri, bu yatırımlar sonucunda geliştirilen uzmanlık ve çözümlerden faydalanmaya devam ediyor.

        Dewey ise yeni görevinde Visa’nın siber güvenlik ürün portföyünün geliştirilmesine ve stratejik ortaklıkların kurulmasına liderlik edecek. Böylelikle Visa, müşterilerinin siber güvenlik konusunda daha kapsamlı hizmet alabilmesini sağlayacak.

        Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, "Visa olarak, siber güvenlik yatırımlarını bir maliyet kalemi değil, her işletmenin büyüme stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Hızla ilerleyen yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeleri, danışmanlık ve analitik alanındaki uzmanlığımızla bir araya getirerek müşterilerimizin sürekli değişen tehdit ortamında rekabetçi kalmalarına yardımcı olacak ileri seviye çözümler sunmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

        Visa'nın yeni özel Siber Güvenlik Danışmanlığı Uygulaması, Visa Danışmanlık ve Analitik (VCA) biriminin dünyanın dört bir yanında bulunan binlerce danışmanını, veri bilimcisini ve ürün uzmanını bir araya getiriyor. VCA, Visa’nın güçlü küresel ağını müşterilerin hizmetine sunuyor. VCA, bu küresel ağdan faydalanarak Visa müşterilerine bir siber güvenlik stratejisi oluşturma konusunda rehberlik etmek de dahil olmak üzere, oldukça kapsamlı hizmetler sunuyor.

