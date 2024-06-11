Visa, Türkiye'deki 40. yılını kutladı: Türkiye kilit pazarlarımızdan biri

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Visa, Türkiye'deki 40. yılını gerçekleştirdiği basın toplantısı ile tanıttı.

Visa global liderleri de şirketin 40. yıl kutlamalarında Visa Türkiye’deki liderlik ekibi, üye banka ve finans kuruluşları ile bir arada olmak için Türkiye’ye geldi. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Laçin Öge, Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener ve Visa Türkiye Üye İlişkileri Grup Başkanı Burcu Altun'un katıldığı basın toplantısı Visa'nın serüveninin anlatıldığı bir klip ile başladı.

Toplantıda konuşan Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında, Türkiye’deki kartlı ödemeler tarihçesinin adım adım şekillenişini görmek mümkün. İmprinter cihazlarından POS’lara, manyetik bantlı kartlardan çipli, temassız ve dijital kartlara evrilen sürecin her aşamasında Visa, Türkiye’de ödemeler ekosisteminin gelişiminde kilit rol oynarken ekonominin dijitalleşmesinde de itici güç oldu. Önümüzdeki on yıla ödemeleri daha ileri taşımanın, ekosistem için güven sağlamanın, işletmelerin ve toplumun gelişimini desteklemenin, dijital ticaretin ve para hareketlerinin geleceğini şekillendirmek için ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etmenin heyecanıyla adım atıyoruz" dedi.

REKLAM "TÜRKİYE, VISA İÇİN KİLİT PAZARLARDAN BİRİ KONUMUNDA" Toplantıya katılan Visa Global Pazarlar Grup Başkanı Oliver Jenkyn, "Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık varlığı, bizi gururlandıran önemli bir kilometre taşı. Genç ve teknolojiye meraklı nüfusu ve ödemeler sektörünün süregelen inovasyon iştahı ile Türkiye, faaliyet göstermek için heyecan verici bir ülke olmasının yanı sıra, Visa için de kilit pazarlardan biri konumunda. 40 yıldır ticaretin geleceğini şekillendirmek üzere birlikte çalıştığımız ve inovasyon yarattığımız tüm iş ortaklarımızı kutlarım. Türkiye’deki yolculuğumuz ilk günkü enerjimiz ve bağlılığımızla devam ediyor. Önümüzdeki 10 yılın neler getireceğiniz görmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEYE GELEN TURİSTLERİN YAPTIĞI HARCAMALAR DÖVİZ BAZINDA YÜZDE 16 ARTTI" Soru cevap bölümünde konuşan Mümin, 2023 yılının Türkiye açısından başarılı bir yıl olduğunu ifade ederek "2023 ülkemize gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %20 artmış. Bunların yaptıkları da harcamalar döviz bazında %16 oranında artmış. Yine Türkiye'nin genel turizm performansına baktığımızda ki yurt dışından Türkiye'ye gelen turistlerden bahsediyorum. Son 5 yıllık süreç içerisinde, 2018 yıldan 2023 sonuna kadar araya pandemi girmesine rağmen Avrupa'daki bizim rakip ülkelerimiz diyebileceğimiz ülkelerde turizm harcamaları, turizm gelirlerin 2 katına çıkarken, Türkiye'de 3 katına çıkmış. Bu ciddi bir başarı. 2023 yılında bir önceki yıla göre tekrar gelen ikinci turist sayısı da çok ciddi anlamda artmış. Yani 5 turistten biri Türkiye'ye tekrar gelmiş. Bu niye önemli? Türkiye ikinci turist kez gelen turist %60'tan fazla döviz getiriyor. Dolayısıyla bize bu turizmimiz açısından da burada önemli bir noktaya parmak bastığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"KAYIT DIŞININ ÖNLENMESİNE KATKISI BÜYÜK" Mümin turizmin yanısıra kayıt dışı ekonominin önlenmesi anlamında da katkılarına değinerek "Kart ödemelerinin ekonomik ve en büyük katkısı aslında kayıt dışının azaltılmasına katkısının olması. Tüketici harcamalarını hala sadece yüzde 53'ü aslında kartlarla yapılıyor. Yeni yaptırdığımız araştırmaya göre dijital ödemeler tarafındaki yüzde 10'luk bir artış, kayıt dışı ödemeler tarafında yaklaşık yüzde 6'lık bir daralmaya sebep oluyor. Bunun da farklı ödemelerin ekonominin dinamiği anlamında, vergi masrafının, vergi gelirlerinin, gayrisafi milli masrafının artması anlamındaki katkısını çok net olarak ortaya koyan bir gerçek olduğunu düşündüğümün altını çizmek isterim" dedi.