Visa'dan içerik üreticisi ekonomisi araştırması

Visa, 11-12 Kasım 2025’te San Francisco ve Lizbon’da düzenlenen Web Summit’te içerik üreticisi ekonomisine dair yeni araştırmasının sonuçlarını açıkladı. TikTok ve Morning Consult iş birliğiyle yürütülen çalışma, içerik üreticilerinin finansal dayanıklılığını ve gelir artış beklentisini gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre içerik üreticilerinin yüzde 88’i, gelirlerinin önümüzdeki yıl artacağını öngörüyor. Katılımcıların büyük bölümü işlerini finanse ederken kişisel kaynaklarını, topluluk desteğini veya kitlesel fonlama yöntemlerini kullanıyor. Bu da içerik üreticilerine özel finansal ürünlere duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.

ABD, Brezilya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 1.000’den fazla içerik üreticisiyle yapılan araştırma, üreticilerin küresel girişimciler olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52’si gelirlerinin bir kısmını yurt dışından elde ettiğini, yüzde 94’ü ise ailesi ve arkadaşlarından destek gördüğünü belirtti.

Visa, araştırma sonuçlarıyla paralel olarak Karat Financial ile iş birliği içinde “agentic” (etmen tabanlı) yapay zekâ destekli bir pilot program başlatmayı planlıyor. İçerik üreticilerine özel finansal hizmetler sunan Karat, bu proje kapsamında üreticilerin borç ve alacak yönetimini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor.

Programla birlikte geciken ödemeler için otomatik hatırlatmalar, güvenilir veri tabanı yönetimi ve yapay zekâ destekli ödeme takibi gibi özelliklerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Visa, içerik üreticilerini küresel ekonominin dinamik bir parçası olarak konumlandırıyor. Şirket, 2024’te Web Summit’te içerik üreticilerini resmen “küçük işletme” kategorisine dahil etmişti.