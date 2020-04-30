Virüse rağmen

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvarlarda görevli restoratör ve konservatörler, son 7 yılda müzelerin envanterine kayıtlı yaklaşık 86 bin eserin bakım ve onarımını yaptı. Yılın ilk 3 ayında ise restorasyonu tamamlanan eser sayısı 2 bin 612 oldu.

Binlerce yıl öncesinde yaşamın doğal akışında kullanılan eserleri toprak altından çıkardıktan sonra hayata döndürmek için bunlara adeta doktor hassasiyetiyle dokunuşlar yapan restoratörler, tarihin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."