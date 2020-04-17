Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile bilinen Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği koronavirüsü (Covid-19) yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladığını açıkladı.

İlk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacağını bildiren Gap İnşaat, cihazları 12 Nisan itibariyle hastanelere teslim etmeye başladı. Cihazın, kapalı alanlardaki virüsün yoğunluğunu azaltarak tüm sağlık personellerinin hastalanma riskini azalttığı belirtildi. Şirketin, virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla uzaktan çalıştırılabilen mobil bir ürün ile tüm mekanlarda yüzeylere UVC uygulayan hareketli 2 yeni ürün üzerinde daha çalıştığı bilgisi verildi.

'YÜZDE 99'UNU ETKİSİZ HALE GETİRİYOR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalık Holding iştiraki Gap İnşaat, hastanelere bağışlanmasına başlanılan cihaza ilişkin teknik bilgiler de verdi.

Açıklamada, "Salgınla mücadeleye karşı yeni geliştirdiğimiz bu cihaz, bu dönemde çok da ihtiyaç duyulduğu üzere, kapalı alanlardaki havayı virüslerden temizleyerek sağlık görevlilerimizin ve hastalarımızın virüse maruz kalmasını önlüyor. Cihaz, havadaki virüsleri UVC ışığına maruz bırakarak ve hepa filtrede yakalayarak temizliyor. Herhangi bir montaja ihtiyaç duymadan, taşınabilir, tek başına ve sadece prize takarak çalışabilme özelliği var. Ürünümüz, yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra kapalı alanların tümünde sadece fişe takılarak çalıştırılabilecektir. Virüs, üründeki lambaların ürettiği yoğunluktaki UVC’ye 0,79 sn. süreyle maruz kalmaktadır ki, bu miktar koronavirüs (Covid-19) virüsünü yüzde 99'unu etkisizleştirmektedir. UVC üzerinden geçen hava akabinde 0,3µ ve daha büyük parçacıkları yüzde 99,995 verimle yakalayan H14 sınıfı hepa filtre üzerinden geçmektedir. Virüsün çapı 0,1-0,2µ arasındadır, fakat tek başına hareket edemediği ve bir partiküle tutunarak ya da insan ağzından çıkan tükürükle taşındığı için virüsün bu filtre ile de tutulması öngörülmüştür. 100m2 büyüklüğünde ve 3 metre yüksekliğinde bir mekandaki hava, ürün tipine bağlı olarak saatte 3 ile 7 kere ürün üzerinden geçmekte, böylece proses ürünün çalıştığı her saatte 3 ile 7 kere tekrarlanmaktadır" denildi.

Gap İnşaat tarafından cihazın bağışlandığı hastaneler ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultan 2. Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi, Üsküdar Devlet Hastanesi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Tuzla Devlet Hastanesi ile Adana İl Sağlık Müdürlüğü olarak açıklandı.

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