Virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi - AĞRI

İlçeye 30 kilometre uzakta Tendürek Dağı eteğindeki Somkaya köyünde yaşayan 11 yaşındaki Sait Sökmenci, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca telefonla 156'yı arayarak doğum günü pastası talep etti.Jandarmanın durumu bildirmesiyle Doğubayazıt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri ve müftülük personeli harekete geçti.Doğum günü pastası hazırlayıp hediyeler alarak çocuğun evine giden ekipler, Sökmenci'nin doğum gününü kutladı.Sökmenci, ekibin doğum günü sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."