Pandemi sürecinde etkinlik ve eğlence endüstrisi, turizm endüstrisi ve hizmet endüstrisinin aldığı yaralara değinen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, “Sektör 2-5 yıl sürecek hasarlar aldı bu süreçten. Birçok sektör, yaptığı iş dolaylısıyla yerküre üzerinde yaklaşık 4 aydır yasaklı bir endüstride yer alıyor. Etkinlik endüstrisi için ilkbahar ve sonbahar en yüksek 2 dönem ve bunlardan ilkbaharı sektör kaybetmiş durumda” dedi.
Sesli, “İçinde bulunduğumuz gruplarda işverenler cephesinde az bir oran Temmuz, çoğunluk ise ofislerine Eylül’de dönecek gibi gözüküyor. Mücbir sebep kategorisinde yer alıp bankalardan mücbir sebep desteği görememiş bir endüstri olarak sektör üzerindeki belirsizlik devam ediyor. Tüm dünyada sektör olarak 1 Trilyon USD civarı ciro ve iş kaybı netleşmiş durumda." şeklinde konuştu.
Avrupa’nın eğlence, kültür, sanat, müzik ve spor şehri olan gerçek bir hizmet endüstrisi başkenti Londra’da 2020 yılı 43.6 milyar sterlinlik kaybın reel kabul edildiği açıklanırken, Almanya 750 milyar Euro civarı olan paketinde 10 ve altı çalışanları olan ve tekil çalışanlara yönelik 50 Milyar Euro bir paket ayırdı.
Sesli, "Bu aslında sanatçılardan, kültür elçilerine, müzisyenlere kadar herkes için geçerli. Eğlence ve etkinlik endüstrisinde son 3 ay içerisinde gerçekleşememiş ve iptal edilmiş kurumsal faturalı ya da biletli organizasyon sayısı 35.000’inin üzerinde.
Etkinlik sektörünün yeni normalinde açık hava festivalleri daha çok tercih edilecek" ifadelerini kullandı.
Alper Sesli; projelerin çoğunluğunun iptal edilip, az bir bölümünün ileri bir tarihe alındığını çok az bir bölümünün de 2020 son çeyrek bandına ertelendiğini söylerken sonbaharda soğuk havalar gelmeden açık hava organizasyonlarında ise gözle görülür bir arz çalışması olduğunu belirtti.
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