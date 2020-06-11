Grubun tatile gidecekleri yer henüz belli olmasa da yanlarına aldıkları az eşyalar, sadece birkaç günlük kaçamakmış gibi görünüyor. Koronavirüs salgını öncesinde de özel jetini kullanan Affleck, son birkaç ayda bu tarz ulaşım yöntemini önlem almak için daha sık tercih ediyor.