Virtus Bologna Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Virtus Bologna Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. THY EuroLeague'de 6. haftanın kapanış mücadelesine sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da galibiyet arayacak. Sezona istediği gibi başlayamayan lacivert beyazlılar, Virtus Bologna maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve mevcut kadrosu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
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THY EuroLeague'de 6. haftanın perdesi bu akşam Bologna'da kapanıyor. Sezona yeni teknik direktörü Erdem Can yönetiminde başlayan ve Final Four hedefleyen temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Bologna karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Virtus Bologna Anadolu Efes karşılaşması hakkında detaylar...
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VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
THY EuroLeague'de 6. hafta maçı olan Virtus Bologna Anadolu Efes basketbol karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak.
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VIRTUS BOLOGNA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Virtus Bologna Anadolu Efes basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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ANADOLU EFES KADROSU
Ante Zizic - 26 yaş
Beaubois Rodrigue - 35 yaş
Elijah Bryant - 28 yaş
Erten Gazi - 26
Darius Thompson - 28
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Tyrique Jones - 26
Ercan Osmani - 25
Will Clyburn - 33
Derek Willis - 28
Burak Yildizli - 29
Erkan Yilmaz - 25