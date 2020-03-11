11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Viral salgınlara karşı propolis bağışıklığı güçlendiriyor
- Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm.Dr. Ece Yiğit: - "Bağışıklık sistemimizi güçlendiren, antioksidan, yara iyileştirici, doku yenileyici propolis mucizevi bir besin takviyesidir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, yalnızca korona virüs değil tüm enfeksiyon hastalıklarından korunmaya ve tedavisine yardımcı olur"
Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm.Dr. Ece Yiğit, "Bağışıklık sistemimizi güçlendiren, antioksidan, yara iyileştirici, doku yenileyici propolis mucizevi bir besin takviyesidir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, yalnızca korona virüs değil tüm enfeksiyon hastalıklarından korunmaya ve tedavisine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.
Ece Yiğit yaptığı yazılı açıklamada kanser hücreleri üzerinde de etkili olduğu saptanan propolisin faydalarını ve nasıl kullanılması gerektiğini bildirdi.
Yiğit, "Birçok bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonunda propolisin etkili olduğunu belirterek vücudumuzda biriken serbest radikalleri yani hücre atıklarını temizleyerek daha canlı ve sağlıklı olmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Propolisin kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu belirten Yiğit, "Deri enfeksiyonlarının, yara ve yanıkların tedavisinde kullanılıyor. Gastrite karşı koruyucu ve tedavi edicidir. Diş çürüklerini önler. Kan basıncını ve kan yağlarını düşürerek kalp üzerinde koruyucu etki gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Propolisin kan kanseri, meme kanseri, prostat kanseri üzerinde etkili olduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:
"Propolis, çeşitli kanser hücreleri üzerine etkili olması nedeni ile kanser tipinden bağımsız etkili olduğu düşünülüyor. Ayrıca kanser tedavisinde radyoterapi uygulanması halinde propolis kullanımı öneriliyor. Çünkü propolis adeta koruyucu bir bariyer oluşturarak sağlıklı hücreler üzerine radyoaktif ışınların etki etmesini önlüyor. Propolisin kendisi koruyucudur ve bir katkıya ihtiyacı yoktur. Ürüne dönüştükten sonra yüksek sıcaklık ve ısıdan korunmalıdır. Bir hastalık durumu olmadığında sağlığımızı korumak için erişkinlerde günde 20, çocuklarda günde 10 damla suya karıştırılarak tüketilebilir. Hastalık durumunda doktorunuzun uyguladığı medikal tedaviye ek olarak dozunu arttırarak kullanabilirsiniz.
Arı ve arı ürünlerine allerjisi olanlar propolisten uzak durmalı. Propolis allerjisi olup olmadığını anlamak için bilek iç yüzüne bir damla damlatılarak bekletilir. Kızarıklık, kaşıntı gibi bir cilt reaksiyonu gözlenmiyorsa allerji olmadığını düşünebilir. Düşük dozda örneğin günde 1 damla ile başlamak, dozu yavaş yavaş arttırmak gerekir. Propolisin insanlarda günde 70 mg ya da günde 1.4 mg/kg kullanıldığında güvenli olduğu ve hiçbir yan etki toksisite görülmüyor. Çok yüksek derişimde ve miktarda kullanıldığında dermatit, solunum güçlüğü ve mide bulantısı gibi istenmeyen etkilere neden olabilir."
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