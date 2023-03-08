Viral pancake’in tarifi ortaya çıktı! İşte pofuduk Japon pancake yapılışı…

POFUDUK PANCAKE NASIL YAPILIR?
Yumurtanın beyazlarını ve sarılarını ayırın.
Sarıların üzerine süt, eritilmiş tereyağı, toz şekeri alın ve karıştırın.
Beyazlarını ise iki katına gelene kadar çırpın.
Yumurta sarılarının olduğu kabın içine unu ve kabartma tozunu alın, çırpın.
Çırptığınız yumurta beyazlarını yavaş yavaş karışım içerisine ekleyin ve spatula ila söndürmeden yedirin.
Yağlanmış bir tava içerisine pancake harcını istediğiniz kalınlıkta yayın ve kısık ateşte pişirin.
Üzerinde kabarcıklar oluşunca diğer tarafını pişirin. İki tarafı kızarınca ocaktan alın. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun!