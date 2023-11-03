Viral olan çocuk kaçırma deneyi ebeveynlere çarpıcı bir uyarı yapıyor

Bir Youtube içerik üreticisi olan Joey Salad'ın dört yıl önce çektiği bir sosyal deney videosu yeniden gündeme geldi ve ebeveynlere düşünecek çok şey verdi.

Joey, çocuklara yabancılarla iletişim konusunda eğitim verilmediğinde olabilecek acı sonuçları gösteren bir deney gerçekleştirdi. Ebeveynlerden izin alarak çekilen videoda, Joey çocuklara 'onları kaçırmak üzere gelen bir adammış' gibi yaklaşıyor.