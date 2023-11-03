Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Viral olan çocuk kaçırma deneyi ebeveynlere çarpıcı bir uyarı yapıyor

        Viral olan çocuk kaçırma deneyi ebeveynlere çarpıcı bir uyarı yapıyor

        Bir Youtube içerik üreticisi, ebeveynlerle iş birliği yaparak çocukları kaçırdığı bir sosyal deney gerçekleştirdi. Videoda, farklı yaşlarda olan çocukların bir yabancıya kolaylıkla güvendiği görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir Youtube içerik üreticisi olan Joey Salad'ın dört yıl önce çektiği bir sosyal deney videosu yeniden gündeme geldi ve ebeveynlere düşünecek çok şey verdi.

          Joey, çocuklara yabancılarla iletişim konusunda eğitim verilmediğinde olabilecek acı sonuçları gösteren bir deney gerçekleştirdi. Ebeveynlerden izin alarak çekilen videoda, Joey çocuklara 'onları kaçırmak üzere gelen bir adammış' gibi yaklaşıyor.

        • 2

          Sosyal deneyin ilk aşaması bir parkta başlıyor. Bir erkek çocuğu, babasının gözetiminde oynarken baba kısa bir süreliğine dikkatini telefonuna veriyor. Bu sırada anne ile kenarda bekleyen Joey devreye giriyor ve çocuğa şeker teklif ederek çocuğu kaçırıyor.

        • 3

          İkinci senaryoda ise evinin bahçesinde oynayan üç çocuğu arabayla gezdirmeyi teklif ediyor ve trajik bir şekilde yine başarılı oluyor.

          Şu ana kadar videoda yer alan çocukların yaşları ortalama 5 ila 8 arasında ama Joey bu kez de daha büyük bir yaş grubuna geçiyor; çocuklar tahminen 10'lu yaşlarda ama yine de Joey'in teklifini tereddüt etmeden kabul ederek, arabasına biniyorlar.

        • 4

          Başka bir kurguda, Joey dondurma arabasında görevli oluyor ve dondurma almak için gelen çeşitli yaşlardaki çocuklara, içeride daha güzel bir dondurma olduğunu söyleyerek çocukları arabanın içinde davet ediyor. Çocuklardan yalnızca ikisi dışında kalanlar hiç duraksamadan arabaya binmeyi kabul ediyor.

        • 5

          Videoda ebeveynlerin her seferinde çocuklarının bu kadar hızlı bir yabancıya güvenmesi karşısında dehşete düştüğü görülüyor. Bu basit sosyal deney, çocuk eğitiminin ne kadar önemli olduğu vurucu bir şekilde anlatıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Sokakta eşini bıçaklamıştı! Yargıtay 11 yıl hapsi fazla buldu!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Canlı yayında fiyat vermiş! "250 kayme benim kızım!" Böyle baba olmaz olsun!
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Öğretmeni döven taksiciden "Pes" dedirten savunma!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Habertürk Anasayfa