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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 düşüşle 5.561,75 puandan başladı

Giriş: 27.02.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
AA

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.561,75 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 altında 5.567,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.562,50 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalarla küresel piyasaların yeni haftaya da negatif seyirle başladığını belirterek, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan endeks kontratında 5.550 ve 5.500 seviyelerinin destek, 5.600 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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