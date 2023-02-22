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VİOP'ta endeks kontratı 0,3 düşüşle 5.712'den işlem görüyor

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat tarihli BIST 30 endeksine ait kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 5.712 puandan başladı

Giriş: 22.02.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
VİOP'ta endeks kontratı 0,3 düşüşle 5.712'den işlem görüyor
AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 düşüşle 5.712 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında, 5.712 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 5.731,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.726 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle negatif bir seyrin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde ise yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve Ifo iş dünyası endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.650 ve 5.580 seviyelerinin destek, 5.750 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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