AA

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 5.911,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 5.901,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 5.908,00 puana çıktı.

Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Çin'de ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere çıkmasının ise risk iştahını artırdığını bildirdi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da enflasyon ve perakende satışlar, ABD'de ise inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.970 ve 6.080 seviyelerinin direnç, 5.830 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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