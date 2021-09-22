VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.515,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.513,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 1.503,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.530 puanın direnç, 1.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.