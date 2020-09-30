VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.272,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde, 1.272,00 puandan işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 1.261,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.266,25 puana çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarıyla salgın sonrası normalleşme adımlarının devam ettiğini ifade eden analistler, birbiri ardına atılan adımların pay piyasalarını desteklemesinin beklenebileceğini kaydetti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar ile Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintileri düşürülürken, kambiyo işlemlerinde uygulanan banka sigorta ve muamele vergisi oranı da yüzde 1'den binde 2'ye indirildi.