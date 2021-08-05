VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

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Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.519,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 1.521,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.530,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.528,25 puana indi.

Analistler, karışık makroekonomik sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını düşürdüğünü söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 puanın destek, 1.530 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.