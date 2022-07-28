Fransa Bisiklet Turu’nu kazanan Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı, tezahüratlar eşliğinde on binleri selamladı.

Danimarkalı bisikletçi Jonas Vingegaard 3.5 hafta önce başkent Kopenhag’da start verilen Fransa Bisiklet Turu’nun kazananı olarak döndüğü ülkesinde kahramanlar gibi karşılandı. Sporcuyu taşıyan özel uçağa Danimarka hava sahasına girdiğinde F-16’lar eşlik etti.

Kastrup Havalimanı’ndan üstü açık bir arabayla içinde kız arkadaşı Trine ve kızları Frida ile birlikte, Kopenhag Belediye Sarayı’na kadar olan yaklaşık 10 km’lik yolu alkışlar arasında geçen Vingegaard’ı meydanda on binlerce kişi karşıladı.

Kopenhag Belediye Başkanı Sofie Hestorp Andersen, Ticaret Bakanı Simon Kellerup ile Danimarka Bisiklet Federasyonu Başkanı’nın yaptıkları kutlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Vingegaard, bu şampiyonluğun gerçekten büyük bir deneyim olduğunu söyledi.

Ülkesine 26 yıl sonra ikinci kez ‘sarı mayo’yu getiren 25 yaşındaki bisikletçi, Danimarka bisiklet kulüplerine ve Danimarka Bisiklet Federasyonu’na teşekkür ettikten sonra, tezahüratlar eşliğinde meydanda toplananları selamladı. Coşkulu kalabalık ardından hep birlikte Danimarka Milli Marşı’nı okudu.