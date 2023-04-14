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Maltepe'de vinç yangını: D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Maltepe'de D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir vinçte yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa süre sonra müdahalede bulunduğu olay nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi

Giriş: 14.04.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Maltepe'de vinçte yangın çıkınca D-100'de trafik felç oldu! Son dakika haberleri
Vinçte yangın çıkınca D-100'de trafik felç oldu!
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DHA

Maltepe'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki vinçin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

DHA'nın haberine göre Maltepe, D-100 Karayolu, Gülsuyu mevkiinde Ahmet Acar yönetimindeki vinçin motor kısmında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

Durumu fark eden vinç sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. Yanan vinçin motor kısmında hasar meydana gelirken, polis ekipleri trafiği 2 şeritten kontrollü olarak sağladı. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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