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Şantiyede feci kaza! Vincin kırılan kolu altında kalan 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de, bir şantiye alanında vincin kaldırma kolu kırıldı. Kolun altında kalan bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 15.06.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Vincin kırılan kolu altında hayatını kaybetti
İHA

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde bir şantiye alanında vincin kaldırma kolu kırıldı.

İHA'nın haberine göre, kazada vincin kırılan kolu altında 2 işçi kaldı. İşçilerden ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği'nce kazada yaralanan Ş.C. kurtarılıp 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Ş.C. ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada hayatının kaybeden kişinin kimlik tespiti ve otopsi işlemlerinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

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