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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi

        EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 01:55 Güncelleme: 23.03.2024 - 01:55
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        Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi
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        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

        "REAKSİYON İYİYDİ"

        "Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum."

        "SON PASLARDA SIKINTI ÇEKTİK"

        "İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. "

        "MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

        "Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi."

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        "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        "Rossi'ye çok teşekkür ediyorum. Macaristan da çok iyi bir takım. Biz de en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız."

        "İYİ BİR TEST OLDU"

        "Öncelikle genel performanstan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Macaristan'ın son maçlarına baktığınızda, çok az fırsat verdik onlara. Çok memnun olduğumu söyleyebilirim, Galler maçına nazaran çok daha iyi sahada duran bir takımımız vardı. Bizim için iyi bir test oldu. Çok tempolu geçen bir maç oldu."

        "KÖTÜ BİR POZİSYON OLDU"

        "Maçın çözümü kötü bir pozisyondan doğdu. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. Çok fazla gol de kaçırdık. Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama önemlisi o pozisyonları bulmak, sonrasında değerlendirmek gerekiyor tabii"

        HAKAN ÇALHANOĞLU YORUMU

        "Hakan'ın çok olgun bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyunu ne zaman hızlandırması ne zaman yavaşlatması gerektiğini biliyor. Maçı kendisi direkt yönetebildiğini herkese gösterdi. Bu andan itibaren ona da bir eleştiri gelirse, bir şeyleri anlayamadığını söyleyebilirim. Gerçekten muazzam bir futbolcudan bahsediyoruz"

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