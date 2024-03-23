Vincenzo Montella: Maçın hakkı bu değildi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

"REAKSİYON İYİYDİ"

"Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Oyuncularımızın verdiği reaksiyon çok iyiydi. Plana sadık kaldılar. İkinci yarı yüzde 70 topa sahip olma oranıyla oynadık. İkinci yarı çok fazla gol pozisyonuna girdik sadece gol atamadık. Genel olarak oyundan memnunum."

"SON PASLARDA SIKINTI ÇEKTİK"

"İlk yarı 2-3 net fırsatımız vardı. Son paslarda sıkıntı çektik. Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Plana sadık kalarak net bir mesaj verdiler. "

"Rossi'ye çok teşekkür ediyorum. Macaristan da çok iyi bir takım. Biz de en iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız."

"Bizim için üzücü olan sonucun bu şekilde olmasıydı. Maçın hakkı bu değildi."

"İYİ BİR TEST OLDU"

"Öncelikle genel performanstan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Macaristan'ın son maçlarına baktığınızda, çok az fırsat verdik onlara. Çok memnun olduğumu söyleyebilirim, Galler maçına nazaran çok daha iyi sahada duran bir takımımız vardı. Bizim için iyi bir test oldu. Çok tempolu geçen bir maç oldu."

"KÖTÜ BİR POZİSYON OLDU"

"Maçın çözümü kötü bir pozisyondan doğdu. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. Çok fazla gol de kaçırdık. Futbolda bazen böyle şeyler olabiliyor. Ama önemlisi o pozisyonları bulmak, sonrasında değerlendirmek gerekiyor tabii"