Vincenzo Montella: Kazanmamız gereken rövanş maçı var
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettikleri Macaristan'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Montella, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Macaristan'ın oyun kurgusu oturmuş iyi bir takım olduğunu aktaran 50 yaşındaki teknik adam, "Sahada müthiş bir savaş vardı. Çok yüksek seviyeli bir fiziksel mücadele izledik. Macaristan'ın da yüksek seviyelere alışık bir takım olduğunu hepimiz gördük. Oyun kurguları oturmuş bir takım olduğu için hala her şey açık. O yüzden ikinci maça odaklanmamız gerekiyor. Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip daha çok gol attık. Bu beni çok sevindirdi. O yüzden futbolcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.
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Genç oyuncuların performansını öven Montella, "Bugün genç futbolcumuz Deniz Gül ve Can Uzun ilk kez resmi olarak milli maç oynadılar. Oğuz Aydın'ın da performansı beni memnun etti. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.
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Maç öncesi Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın açtığı "Milli takım kulüpler üstüdür, üstünün en üstüdür" yazılı pankartı hatırlatan Montella, "Taraftarımız önünde maç oynadığımız zaman çok mutlu oluyorum. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Maç öncesinde açılan pankart dikkati çekti ve beni çok mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Vincenzo Montella, geçmiş maçlara göre daha yüksek yüzdeyle bitirdiklerini vurgulayarak, "Bugün daha bitirici bir görüntümüz vardı. O yüzden diğer maçlara göre daha iyiydik. Özellikle ikinci yarıda bitiriciliğimizi daha iyi gösterdik." şeklinde görüş belirtti.
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Elde ettikleri 3-1'lik galibiyetin rövanş öncesinde ufak bir avantaj olduğunu söyleyen Montella, "Tek düşüncem pazar günkü maç. Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu gördük. Kazanmamız gereken rövanş maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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"OYUNCULARI FORMALARINA BAKMAKSIZIN SEÇİYORUM"
Montella, milli takıma oyuncu seçerken oynadığı kulübe değil performansına göre tercih yaptığını dile getirdi.
Macaristan karşısında Beşiktaşlı futbolcu oynatmama nedeninin sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. İhtiyacımıza göre en iyilerimiz kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az olduğu için çok fazla çalışamıyorsunuz, detaylara inemiyorsunuz. O yüzden en iyisini seçmemiz gerek. Oyuncuları formalarına bakmaksızın seçiyorum. Milli takımın ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyorum. Milli takım her şeyden üstündür." diye konuştu.
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"BARIŞ ALPER'İ ÜZÜLEREK ÇIKARTTIK"
Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Montella, sakatlanarak çıkan Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın durumları hakkında şunları kaydetti:
"Kaan ile ilgili kontroller yapılacak. Durumuyla ilgili şu anda herhangi bir bilgimiz yok. Barış ilk yarıda bir darbe almıştı. İlk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. Barış devam etmek istese de ikinci yarıya değişiklik hakkımızın kalmasını istiyordum. Maç farklı yönlere de gidebilirdi. Üzülerek onu çıkarttık. Fizikli bir santrforla çok ceza sahasını doldurmak istemiştik. Sonrasında ortalardan 2 gol bulduk. Bu kadar fedakar, mücadelesi yüksek bir futbolcuyu çıkarırken üzülüyorsunuz ama maçın gereği buydu."
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"HERKES BENİM GİBİ DÜŞÜNSEYDİ BANA İHTİYAÇ OLMAZDI"
Montella, santrforsuz oyun nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
Milli takımın fazla pozisyon ürettiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla pozisyona giren bir takımdık. Böyle de devam ediyoruz. Biraz ironik düşünmek istiyorum. Eğer herkes benim gibi düşünseydi bana ihtiyaç olmazdı. Kendi düşüncelerim doğrultusunda devam ediyorum." ifadelerini kullandı.
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