Spor Toto Süper Lig’de cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor Teknik Direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları üst üste 2 galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Montella, Kasımpaşa maçına odaklandıklarını söyledi.
Kasımpaşa’nın iyi kadrosu olduğunu ve güçlü bir rakip olduğunu belirten Montella, "Kasımpaşa’nın iyi bir takım ve iyi bir kadrosu olduğunu unutmamız lazım. Oynadıkları maçın yüzde 80’ininde topa sahip bir oyun oynuyor. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Adana Demirspor’da takım ruhunun çok iyi olduğunu aktaran Montella, "İlk maçımızda mağlubiyet aldığımızda bile takım olarak nasıl kenetlendiğimizi herkese gösterdik. Takım ruhu dediğimiz bu işte. Burada her şeyi yapabilmek, başarıyı yakalamak için her şeye sahibiz" dedi.
Yıldız futbolcu Mario Balotelli’nin Kasımpaşa maçında oynayamayacak olmasını değerlendiren Vincenzo Montella, "Balotelli büyük bir futbolcu ve bizim için önemli bir futbolcu. Eksikliğini hissederiz. Bu durum planlarımızı çok değiştirmedi. Lucas Castro’da koşulara başladı. Tekrardan geri dönmek süresini belirleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Takımın 17 yaşındaki genç oyuncusu İzzet Çelik ise Kasımpaşa maçını kazanarak galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi. Takım kaptanı Gökhan İnler de Montella’nın çok çalıştığını ve her zaman daha iyi ne yapabiliriz diye düşündüğünü belirterek, "Rakiplere karşı özel taktikleri uyguluyoruz. Her maç farklı. Ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Süper Lig’de herkes herkesi yenebilir. Kasımpaşa maçında elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan konuşmaların ardından basın mensupları, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çiçek taktim etti.
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