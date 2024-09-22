Vincenzo Montella, Kasımpaşa - Antalyaspor maçını takip etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Antalyaspor maçını tribünden takip etti.
Giriş: 22.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:59
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da mücadelenin başlamasına kısa süre kala tribüne geldi. Montella, daha sonra karşılaşmayı protokol tribününden izledi.
A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlerinden Selçuk Şahin de daha sonra protokol tribününe gelerek Montella’ya eşlik etti.
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