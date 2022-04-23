Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi. Trabzonspor'un 2. dakikada kazandığı penaltıya isyan eden Montella, "VAR işin içindeyken böyle bir penaltının verilmesini gülünç buluyorum" ifadelerini kullandı. İtalyan çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"1 dakika sonra böyle bir penaltının verilmesi, VAR geldikten sonra yapılması, tarif edecek kelime bulamıyorum. 40 yıllık bir deneyime sahibim. Müthiş bir maç var, stadyum full, herkesin bir hayali var. Bu maçın gidişatını değiştirmek inanılmaz"

"Maçın gidişatını değiştiren pozisyonlar oldu. Çocuklarımız sonuna kadar mücadele verdi. Hakemler tarafından bazı kararlar vardı, 40 yıllık deneyimim var, VAR'ın olduğu dönemde böyle bir penaltı verilmesini inanılmaz gülünç buluyorum. Böyle bir pozisyonda nasıl penaltı verilir? Gerçekten inanamadım."