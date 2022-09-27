İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan Montella, Türkiye'de Adana Demirspor ile şu ana kadar ortaya koyduğu işten memnun olduğunu ve daha da iyisini yapabileceklerine ikna olduğunu söyledi.
Galatasaray ile beraber ligin zirvesinde yer almalarını bekleyip beklemediği sorulan Montella, "Teknik direktör olarak tahminlerde bulunmuyor, her gün oyuncularımın kazanan sonucu elde edecek çözümleri bulmasını iyileştirmeye yönelik çalışıyorum. Bizden daha donanımlı bir kadroya sahip olduklarını biliyoruz ama bu bizi sınırlandırmıyor aksine bizi daha iyisini yapmamız için teşvik ediyor." yorumunu yaptı.
Hafta sonu oynayacakları Galatasaray'ın Dries Mertens, Mauro Icardi, Lucas Torreira gibi yıldızlara sahip olduğu hatırlatılan Montella, "Onlar büyük transferler yaptılar ama başka takımlar da çok para harcadı. Heyecan verici bir lig. Mertens, oyuna hemen iyi şekilde uyum sağladı. Icardi, çıkış yaptı. Umarım, onlar aralarında henüz uyumu bulmamışlardır. Bu maç için beklenti var. Büyük hissediliyor ama bu coşkuya dönüşmemeli. Ama ben burada sonucun da ötesinde en iyilerle oynayabileceğimizi göstermekle ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.
Montella, Mario Balotelli'nin İtalyan milli takımına yeniden çağrılması da olmak üzere ona iyi şekilde el verdiklerini ama evine yakın olmak istediğini ve Sion'un teklifini uygun bularak gittiğini kaydetti.
Montella, her ülkenin kendine has gelenek ve alışkanlıkları olduğunun bunun futbolda da böyle olduğunu belirterek, "Tanımaya ihtiyaç var. Her kim, Türk futbolunun kolay bir lig olduğuna inanıyorsa yanılıyor. Buraya kışı geçirmek için gelmiyorsun. Statlar yeni ve her zaman çok sıcak bir atmosfer var. Burada şaka yok. Başakşehir'e karşı 3-0’lık maçın ardından Fiorentina bazı şeyleri biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Neden kalmayı tercih ettiğine yönelik soru üzerine, 48 yaşındaki teknik adam, "Burada devam etmek istediğim bir projedeyim. Başkanın büyük hedefleri var. Güzel bir proje." dedi.
İtalyan çalıştırıcı, Adana Demirspor'da 4-2-3-1 şeklinde bir dizilimle oynadıklarını ve bu şekilde çok gol attıklarını ama denge kurmayı iyileştirmeleri gerektiğini belirterek, hücum oyuncuları olmadan oynadıklarını ama kanatta açıkta oynayan oyuncularının hücumda daha etkili olduğunu dile getirdi.
Montella, Vavacars Fatih Karagümrük takımını çalıştıran vatandaşı Andrea Pirlo ile görüştüklerini ve haberleştiklerini belirterek, "Andrea, hızla yerleşiyor. İyi işler çıkaracak." dedi.
Serie A ile ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Montella, "Juventus ve Inter'in bu sorunları yaşamasını beklemiyordum ama toparlamak için zaman var çünkü kadroları zengin. Dünya Kupası’nın sezon ortasına denk gelmesi çok sürprize yol açabilir." yorumunu yaptı.
Milan'ın sağlam bir takım olduğunu, Napoli'nin ise çok iyi oynadığını aktaran Montella, Atalanta'nın da herkesi rahatsız edecek bir takım olduğunu söyledi.
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