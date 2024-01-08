Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

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Süper Lig 16'ncı hafta erteleme müsabakasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin antrenmanını izleyen A Milli Futbol Takımı yetkilileri, antrenman sonrası Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden A Milli Futbol Takımı yetkilileri, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.