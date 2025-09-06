Habertürk
        Vincenzo Montella: Bu bizi hırslandırıyor - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Bu bizi hırslandırıyor

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, her maça olduğu gibi İspanya karşısına da kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek, "İnanıyoruz ki sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz. Hepimiz biliyoruz Avrupa'nın son şampiyonuna karşı mücadele vereceğiz. Bu bizi hırslandırıyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 15:51 Güncelleme: 06.09.2025 - 15:51
        Vincenzo Montella: Bu bizi hırslandırıyor
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45'te Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Montella, "Yanılmıyorsam İspanya son 25 maçı kazandı. Eski milli takıma benzeyecek bir potansiyele sahip. Hepimiz bunu biliyoruz ama bu tarz maçlar bizi tam tersi hırslandırıyor. O yüzden biz maça çıkarken kaybedeceğiz gözüyle hiçbir zaman bakmıyoruz. Biz her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. En iyi şekilde oynamamız gerekiyor. Çünkü inanıyoruz ki sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz. Aslında hepimiz biliyoruz Avrupa'nın son şampiyonu, Avrupa'nın en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Tabii ki bu bizi hırslandırıyor. Eğer siz bu işi yapıyorsanız bir hoca olarak ya da bir futbolcu olarak, bu tarz maçlar için yaşıyorsunuz. O yüzden her zaman inançlı olacağız ve tabii ki de inancın yanında da hırsımızı sahaya yansıtacağız. Hayalperest olarak hayal kuruyoruz. O yüzden bu tarz maçları da kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

        "HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

        Gürcistan’a karşı çok iyi bir maç oynadıklarını ifade eden Vincenzo Montella, "Ön alan baskılarını kullandık ve bu bizim için maçı kazanmamızı da sağladı. Bu zihniyeti aslında devam ettirmeniz gerekiyor. Son maçla alakalı geliştirmemiz gereken bir konu varsa o da topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden onu biraz daha iyi yapmamız gerekiyor ve bu maçta tabii ki de her şeyi mükemmel yapmamız gerektiğini de biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz. Çünkü biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biliyorsunuz ki futbolda kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Ama biz dediğimiz gibi her maça kazanmak için çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

        "İSPANYA, YAMAL'DAN OLUŞMUYOR"

        İspanya'nın genç yıldız futbolcusu Lamine Yamal ile ilgili sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Bence çok iyi bir futbolcu. Onu seyrederken çok keyif alıyoruz. Kendisinin oynarken de keyif aldığını görüyoruz. Ancak İspanya Milli Takımı, Yamal’dan oluşmuyor. Bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor. İkili kademe oluşturacak mısın? Başka bir futbolcuyu boşta bırakacak mısın? Gibi değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili kararımı şimdi açıklamayacağım" dedi.

        Türkiye vatandaşı olmak için doğru zaman mı? Şu an hazır mısınız? sorusuna ise Montella, "Benim için gurur meselesi olur" diye cevap verdi.

