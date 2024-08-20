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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti - Beşiktaş Haberleri

        Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret ettİ.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:24
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        Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş antrenmanını takip edip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la bir araya geldi.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

        Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincenzo Montella ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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