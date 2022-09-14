Vincenzo Italiano, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısına, takımın savunma oyuncularından Lorenzo Venuti ile birlikte katıldı.

Medipol Başakşehirle deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Italiano, "Geçmişteki sonuçlar belli, son maçlarımızda çok atak yaptık ama sonucunu getiremedik. Hatalarımızı telafi edeceğiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yarın da elimizden geleni yapıp, kazanmak için sahaya çıkacağız. Grubun ilk maçında zor anlar yaşadık. Beraberlik beklemediğimiz bir sonuçtu ama bunlar futbolda olabilecek şeyler. Kendi seviyemize çıkıp, oyun gücümüzü arttırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın birinci dakikadan son dakikaya kadar savaşmamız gerek. Başakşehir, Konferans Ligi'ne iyi başladı, ne oynadıklarını çok iyi biliyorlar. Değerli ve kaliteli oyunculara sahipler. Güvenleri yerinde ama biz yine elimizden geleni yapıp son maçlardaki gol sıkıntımıza son vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Italiano, "Emre Belözoğlu maçın favori Fiorentina ifadesini kullandı. Sizin düşünceniz nedir?" sorusuna, "Favori ilk bakışta onlar. Çünkü grupta birinci olan onlar. Yarın sahada iki takım tüm güçlerini ortaya koyacak. Bununla yüzleşeceğiz. İlk maç onlar kazandı, biz berabere kaldık, onlar bu sezon kaybetmiyor ama burası Avrupa arenası ne olacağı belli olmuyor." yanıtını verdi.

Fiorentina Teknik Direktörü, rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu ise "Buna yarın karar vereceğim, üç kulvarda zorlu maçlar oynuyoruz ama yarın kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacaktır. Biz tüm oyuncularımıza güveniyoruz." şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, takımda Dodo, Szymon Zurkowski, Nikola Milenkovic, Nicolas Gonzalez ve Riccardo Sottil'in ise sakatlıklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fiorentinalı futbolcu Lorenzo Venuti de karşılaşma hakkında, "Başakşehir güçlü bir takım, son maçlarında da iyi performans sergiliyorlar. Biz de güçlü bir takımız, kendimize inanıyoruz. İyi hazırlandık. Yarın sahada elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.