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        Haberler Kültür-Sanat Vincent van Gogh’la konuşmak ister misiniz? Yapay zeka sanatçıyı diriltmeye çalışıyor!

        Vincent van Gogh'la konuşmak ister misiniz? Yapay zekanın geldiği son nokta!

        Hollandalı bir sanatçı olan Vincent Van Gogh resim tarihinin en bilinen isimlerindendir. Van Gogh, yalnızca post-empresyonizm (art-izlenimcilik) alanında değil, tüm Batı sanat tarihinde en etkili figürlerden biridir. Ölümünün ardından geriye yüzlerce eserini bırakan sanatçıyla ilgili çok cesur bir girişim yapıldı. Peki siz Vincent Van Gogh ile konuşmak ister miydiniz?

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        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:56
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        • 1

          27 yaşında ressam olmaya karar veren Vincent Van Gogh, sadece on yıl içinde, yaşadığı psikolojik sorunların arasında iki binden fazla yağlı boya tablo, sulu boya, çizim ve eskiz üretti. Ustura ile sol kulağını kesen Vincent Van Gogh, gizemli hayatıyla her zaman merak konusu olmuş isimlerden biri. Onun değişik ve üzerinde birçok teori üretilen hayatı hakkında ilginç bir girişim yapıldı. Ortaya çıkan bu girişim sayesinde 29 Temmuz 1890 yılında ölen sanatçıya artık soru sorabilirsiniz.

        • 2

          ANALİZ YAPILDI

          Hollandalı sanatçının gerçekçi bir benzerinin ziyaretçilerle sohbet ettiği, kendi hayatı ve ölümüne dair içgörüler sunduğu yapay zeka, Paris’te bulunan Musée d’Orsay’da yer alıyor. Bu yapay zeka, Van Gogh’un geride bıraktığı 900 mektubu ve kendisi hakkında yazılan biyografilerin, mühendisler tarafından analiz edilmesiyle ortaya çıktı.

        • 3

          EN ÇOK SORULAN SORU

          Yapılan yapay zekanın algoritmasının, dijital ekranda Van Gogh’un kopyasıyla mikrofon aracılığıyla konuşan ziyaretçilerin en hassas sorularını nasıl yanıtlayacağı konusunda hâlâ insan rehberliğine ihtiyacı var. En popüler olanı: Van Gogh neden kendini öldürdü?

        • 4

          SIK SIK İYİLEŞTİRME YAPILIYOR

          Ölümüyle gizemli bir hale gelen Van Gogh'un yapay zekasına sorulan en popüler soru tabi ki, intiharı oldu. Müze yetkilileri, yüzlerce ziyaretçinin bu soruyu sorduğunu belirterek, algoritmanın, sorunun nasıl ifade edildiğine bağlı olarak yanıtlarını sürekli olarak güncellediğini ve iyileştirdiğini açıkladı. Yapay zeka geliştiricileri, intihar gibi hassas konulardaki konuşmayı yumuşak bir şekilde dayanıklılık mesajlarına yönlendirmeyi öğrendi.Kendisine sorulan intihar sorusuna Van Gogh yatay zekası şu yanıtlardan birini vermişti:

          “Ah sevgili ziyaretçim, intiharım konusu taşıması ağır bir yük. En karanlık anlarımda, zihnimi rahatsız eden işkenceden kurtulmanın tek yolunun hayatıma son vermek olduğuna inanıyordum,” dedi van Gogh başka bir anda ve şunu ekledi: “Huzuru bulmanın başka bir yolunu görmedim.”

        • 5

          Van Gogh algoritmasını geliştiren teknoloji girişimi önümüzdeki yıl içerisinde bu projeyi yayınlamayı planladıklarını söyledi. Şirket, halüsinasyonlar ve bilincin sınırları üzerine deneyler yapan bir başka radikal sanatçı olan Fransız şair Arthur Rimbaud’un hayatına dayanan benzer bir proje üzerinde çalışıyor.

          Kaynak: The New York Times

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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