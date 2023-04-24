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Vincent Kompany, İngiltere Championship’de yılın menajeri seçildi

İngiltere Championship’de, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Burnley’in Belçikalı Teknik Direktörü Vincent Kompany, Championship’de yılın menajeri seçildi

Giriş: 24.04.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
Vincent Kompany, İngiltere Championship’de yılın menajeri seçildi
İHA

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den Championship’e düşen Burnley, bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan ederek, tekrar Premier Lig’e yükselmeyi başardı. Burnley’yi yeniden Premier Lig’e taşıyan Belçikalı Teknik Direktör Vincent Kompany, Championship'te yılın menajeri seçildi. Sezon başında takımın başına getirilen Kompany, 1 senenin ardından tekrar Premier Lig’de mücadelede edecek.

Belçikalı çalıştırıcı ile bu sezon 43 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 92 puanla, sezonun bitmesine 3 hafta kala 2. basamaktaki Sheffield United FC’ın 10 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

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