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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincent Aboubakar, İstanbul'a ne zaman gelecek? Aboubakar'ın uçağı kalktı mı?

Vincent Aboubakar rötar yaptı!

Beşiktaş'ın 2,5 + 1 yıllık anlaşma sağladığı Vincent Aboubakar'ın bugün İstanbul'da olması planlanıyordu ancak Kamerunlu yıldızın gelişi rötar yaptı. Siyah-beyazlıların gönderdiği özel uçak, Suudi Arabistan'da bekleyişini sürdürürken prosedürlerin tamamlanmasının ardından Aboubakar'ı taşıyan uçak İstanbul'a gelecek

Giriş: 20.01.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
Vincent Aboubakar, İstanbul'a ne zaman gelecek? Aboubakar'ın uçağı kalktı mı?

Beşiktaş'ın bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı Vincent Aboubakar rötar yaptı.

Aboubakar'ın Suudi Arabistan'dan ayrılmak için gerekli evraklarda yaşanan gecikmeler nedeniyle yolculuğu rötar yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün Kamerunlu yıldız için gönderdiği özel uçak bekleyişini sürdürürken yolculuğun gece yarısına doğru başlaması bekleniyor.

Yıldız oyuncu prosedürlerin noktalanmasının hemen ardından İstanbul'a hareket edecek.

Beşiktaşlı taraftarlar da gecikme nedeniyle 22.00'da planlanan karşılama etkinliğini iptal etti.

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