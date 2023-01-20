Beşiktaş'ın bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı Vincent Aboubakar rötar yaptı.
Aboubakar'ın Suudi Arabistan'dan ayrılmak için gerekli evraklarda yaşanan gecikmeler nedeniyle yolculuğu rötar yaptı.
Beşiktaş Kulübü'nün Kamerunlu yıldız için gönderdiği özel uçak bekleyişini sürdürürken yolculuğun gece yarısına doğru başlaması bekleniyor.
Yıldız oyuncu prosedürlerin noktalanmasının hemen ardından İstanbul'a hareket edecek.
Beşiktaşlı taraftarlar da gecikme nedeniyle 22.00'da planlanan karşılama etkinliğini iptal etti.