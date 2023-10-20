Vincent Aboubakar'ın 'dalya' heyecanı!

Kamerunlu oyuncu, 1,5 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş ile üçüncü kez sözleşme imzaladı. Aboubakar, geçen sezonun ikinci yarısında oynadığı 16 karşılaşmada 13 gole imza attı. Bu sezona da iyi başlayan 31 yaşındaki santrfor, 16 mücadelede 11 kez ağları sarstı.