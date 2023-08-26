Vincent Aboubakar Beşiktaş'ı sırtlıyor
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gollerine devam ediyor. Kamerunlu golcü, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde bu sezon oynanan 5 maçta 4 gol kaydetti
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Aboubakar Beşiktaş’ın skor yükünü sırtlıyor. Kamerunlu futbolcu yeni sezona da hızlı başladı.
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Deneyimli santrfor Avrupa Kupalarında oynanan 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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Siyah beyazlılar Avrupada bu sezon toplamda 13 gol kaydederken bunların 5’ine Aboubakar direkt etki etti.
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FERNANDES BÜYÜLÜYOR
Gedson Fernandes de sezona çok iyi başladı.
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Portekizli orta saha, hem skora yaptığı katkı hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle siyah beyazlı taraftarların sevgilisi durumunda.
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Ligde Karagümrük maçında attığı golle son dakikada 3 puanı getiren Fernandes, Kiev maçının en iyi oyuncusu seçildi.
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