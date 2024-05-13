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        Haberler Gündem Güncel Vinç kabloya değince patlama yaşandı!

        Vinç kabloya değince patlama yaşandı!

        İstanbul Esenyurt'ta bir vinç elektrik kablolarına değince patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:26
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        Vinç kabloya değince patlama yaşandı!
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        Esenyurt'ta bir apartmanın önünde çalışma yapan vincin yüksek gerilim hattına takılması sonucu yeraltı elektrik hattında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre bir binanın 5. katına inşaat malzemesi taşıyan vincin bölgedeki yüksek gerilim hattının tellerine takılması nedeniyle yeraltı elektrik hattında patlama meydana geldi.

        VİNÇ ŞOFÖRÜ YARALANDI

        Patlamada vinç şoförü yaralanırken, bölgedeki bazı dükkanlarda da hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vinç şoförü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Elektrik hattındaki patlama nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, cadde ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Bu arada yeraltı elektrik hattındaki patlama anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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