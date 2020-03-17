"SANKİ BANA, 'CENAZEYE DÖN' DEMİŞLERDİ"

NME'ye konuşan Diesel, şu ifadeleri kullandı:

Sanki bana, yeniden 'Cenazeye dön' demişlerdi. Yaşananlara çok üzülmüştüm. Buna rağmen kimsenin bu trajediyi bir hikayenin konusu olarak kullanmasını istemedim.

Benim için çok önemliydi ve gerçekten de aşırı zor bir durumdu.