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Gaziantep'te villaya 'kumar' baskını: 9 kişi gözaltında

Gaziantep'te polis ekipleri, kumarhaneye dönüştürüldüğü belirlenen villaya baskın yaptı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

Giriş: 01.12.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Villaya 'kumar' baskını!
Villaya 'kumar' baskını!
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DHA

Gaziantep'te, kumarhaneye dönüştürülen villaya yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumarhane gibi hazırlanan villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonucu ihbarın doğru olduğunu belirleyen ekipler, savcılık kararıyla villaya operasyon düzenledi.

Baskında 4 rulet ve poker masası, 1 rulet oyun makinesi kasnağı, 1 POS cihazı, 1 kayıt cihazı, 2 pul koyma aparatı, 500 oyun pulu, çok sayıda iskambil kağıdı ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Ekipler, villadaki 6 kişi ile iş yeri adına oyun oynayan 3 kadın krupiye olmak üzere 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise sorguya alındı. Villada kumar oynarken yakalanan 7 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 581'er lira para cezası uygulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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