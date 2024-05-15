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        Villaya çağrı merkezi kurup dolandırdılar

        İzmir ve Aydın'da, lüks villada kurdukları çağrı merkezinden aradıkları kişileri kendilerini polis, hakim, savcı, banka görevlisi ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 kişi "Zeus" operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:43
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        Villaya çağrı merkezi kurup dolandırdılar
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        İzmir ve Aydın'da, kurdukları çağrı merkezinden aradıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı, banka görevlisi ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce İzmir ve Aydın'da 6 ayrı adrese düzenlenen "Zeus" adlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞI DA GÖZALTINDA

        Yakalananlar arasındaki suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve 47 ayrı suçtan arama kaydı bulunan kişi ile 22 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 2 kişinin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

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        Şüphelilerin, İzmir'in Çeşme ilçesindeki villaları çağrı merkezi olarak kullandığı, villaların güvenliğini pitbull ve doberman ırkı köpeklerle sağlamaya çalıştıkları belirlendi.

        VİLLALARI ÇAĞRI MERKEZİ YAPMIŞLAR

        Villalarda yapılan aramalarda yüz binlerce kişiye ait kişisel verilerin de olduğu 15 akıllı telefon, 28 dizüstü bilgisayar, 86 tuşlu telefon, 88 SIM kart, 4 masaüstü bilgisayar, 1 çağrı merkezi cihazı, 17 hafıza kartı, 4 harici hard disk ve uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        #dolandırıcılık
        #İzmir
        #Aydın
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