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        Haberler Bilgi Spor Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Villarreal-Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Real Madrid, La Liga'nın 28. hafta maçında Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen eflatun-beyazlılar, Villarreal engelini hanesine üç puan yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?" İşte Villarreal-Real Madrid karşılaşmasının tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 18:09 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:09
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        • 1

          Real Madrid, La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde Villarreal’e konuk ediyor. Estadio de la Cerámica'da oynanacak mücadele öncesinde, Villarreal-Real Madrid mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Villarreal-Real Madrid maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        • 2

          VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Villarreal - Real Madrid maçı, 15 Mart Cumartesi bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

        • 3

          VİLLARREAL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Estadio de la Cerámica'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

        • 4

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Uzun bir süredir ilk 11'de sahaya çıkmayan milli oyuncumuz Arda Güler'in Villarreal deplasmanında oynanacak olan mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

          İkinci yarıda Carlo Ancelotti'nin maçın gidişatına göre Arda Güler'i oyuna alması bekleniyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Villarreal: Jörgensen, Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza, Parejo, Capoue, Baena, Moreno, Sorloth, Morales

          Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr., Rodrygo

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