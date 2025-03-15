Real Madrid, La Liga'nın 28. hafta mücadelesinde Villarreal’e konuk ediyor. Estadio de la Cerámica'da oynanacak mücadele öncesinde, Villarreal-Real Madrid mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Villarreal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Villarreal-Real Madrid maçı öncesinde öne çıkan detaylar...