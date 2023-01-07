Real Madrid, penaltıdan Karim Benzema'nın attığı golle 60. dakikada skora eşitliği getirse de 63. dakikada penaltıdan bu kez Villarreal Gerard Moreno ile tekrar üstünlüğü ele geçirdi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmada üstün oynayan taraf olan Villarreal, 47. dakikada Yeremy Pino ile 1-0 öne geçti.

Öte yandan Real Madrid, Kral Kupası son 16'lar turunda da eşleştiği Villarreal ile 18 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.