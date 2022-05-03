Villarreal, 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool'u konuk ediyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Danny Makkelie

YAYIN: EXXEN, TV 8,5

STAT: El Madrigal

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VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Moreno, Dia

YEDEKLER: Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Mandi, Aurier, Iborra, Chukwueze, Trigueros, Pena, Moi Gomez, Pedraza, Alcacer

TEKNİK DİREKTÖR: Unai Emery

LIVERPOOL: Allison, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Alcantara, Salah, Jota, Mane

YEDEKLER: Kelleher, Gomez, Tsimikas, Matip, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlein, Jones, Diaz, Minamino, Origi, Elliott

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp