Villanın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinin teknik takibi sonrası lüks villaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda villanın bahçesinde ekili 861 kök Hint keneviri, 16 gram esrar, 5,23 gram skunk, 3 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Villada bulunan şüpheli gözaltına alındı.